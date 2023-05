Brittihovi paljastaa ohjeen: Näin teet kuningas Charlesin kruunajaispiirakan

Kruunajaispiirakka haastaa kruunajaiskanan

Nyt brittihovissa on päätetty mitä ilmeisimmin luoda ennakkopöhinää kuningas Charlesin kruunajaisiin liittyen, sillä kruunajaiskana on saanut uuden haastajan. Hovin virallisilla sivuilla on nimittäin julkaistu kruunajaispiirakan ohje. Kyseessä on muun muassa pinaattia, papuja ja rakuunaa sisältävä juustoinen quiche.