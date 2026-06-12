Näin teet napolilaistyylistä pizzaa kotiuunissa.
Pizzeria Via Tribunalin pizzapäällikkö Mario Salvatore antoi kesäkuussa järjestetyssä Ciao Ciao Festival -tapahtumassa vinkkejä aidon napolilaisen pizzan valmistamiseen.
Napolilaistyylinen pizza onnistuu kotiuunissakin, jos pitää mielessään muutaman tärkeän seikan.
– Tärkeintä on se, ettei taikinaa käsittele liikaa. Muuten se vetäytyy takaisin, Salvatore neuvoi.
Pizzataikinan valmistamiseen suositellaan käytettävän 00-jauhoja. Näin taikinasta tulee rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan sellainen, että pizzapohjaa on helppo käsitellä ja levittää.
Myös paistossa on syytä olla tarkkana. Salvatoren mukaan kaikkia aineksia ei tule laittaa yhtäaikaa pizzaan.
– Paista ensin pohja tomaattikastikkeen ja öljyn kanssa 250 asteessa 6 minuuttia. Sitten lisäät loput ainekset ja paistat vielä 6 minuuttia lisää.