Näin teet napolilaistyylistä pizzaa kotiuunissa.

Pizzeria Via Tribunalin pizzapäällikkö Mario Salvatore antoi kesäkuussa järjestetyssä Ciao Ciao Festival -tapahtumassa vinkkejä aidon napolilaisen pizzan valmistamiseen.

Napolilaistyylinen pizza onnistuu kotiuunissakin, jos pitää mielessään muutaman tärkeän seikan.

– Tärkeintä on se, ettei taikinaa käsittele liikaa. Muuten se vetäytyy takaisin, Salvatore neuvoi.

Pizzataikinan valmistamiseen suositellaan käytettävän 00-jauhoja. Näin taikinasta tulee rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan sellainen, että pizzapohjaa on helppo käsitellä ja levittää.

Myös paistossa on syytä olla tarkkana. Salvatoren mukaan kaikkia aineksia ei tule laittaa yhtäaikaa pizzaan.



– Paista ensin pohja tomaattikastikkeen ja öljyn kanssa 250 asteessa 6 minuuttia. Sitten lisäät loput ainekset ja paistat vielä 6 minuuttia lisää.

Mitä mieltä Mario Salvatore on ananaksesta pizzassa? Katso haastattelu jutun yllä olevalta videolta!