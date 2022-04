Aprillipilalta vaikuttanut pakastepizza tulikin myyntiin ihan oikeasti: "En osaa päättää, onko tämä nerokasta vai rikos ihmiskuntaa vastaan"

Saksassa on tullut myyntiin erikoinen pakastepizza, joka on päällystetty kalapuikoilla. Tuotteen lanseeraus on herättänyt hämmennystä, sillä tuoteuutuudesta tiedotettiin virallisesti aprillipäivänä. Moni ei uskonut kalapuikkopizzan olemassaoloon ennen kuin sosiaaliseen mediaan alkoi virrata kuvia todellisista tuotepakkauksista kaupoissa. Saksassa pizza oli tullut myyntiin jo maaliskuun puolella.