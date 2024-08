Ananaskarkeista tuli "hassu olo" – hyväntekeväisyysjärjestön ruokapaketista karmea löydös

Makeiset tulivat nimettömänä lahjoituksena – yhden karkin arvo jopa 540 euroa

Tähän mennessä ainakin kolme ihmistä on hakeutunut sairaalahoitoon makeisia nautittuaan. Joukossa on myös yksi lapsi. Yksikään henkilöistä ei enää ole sairaalahoidossa.

Poliisin mukaan on vielä epäselvää, onko huumeita sisältävät karkit annettu järjestölle jaettavaksi vahingossa vai tahallaan. Paikallisten viranomaisten mukaan yhden makeisen arvo katukaupassa olisi jopa yli 540 euroa.

Jopa tappava annos huumetta

– Yleinen nieltävä annos on noin 10–25 milligrammaa, joten makeisessa oli jopa 300 annosta. Tällaisen määrän nauttiminen on erittäin vaarallista ja voi johtaa kuolemaan, New Zealand Drug Foundation -järjestön johtaja Sarah Helm kommentoi.