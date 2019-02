Kannabiksella terästetyt nallekarkit yllättivät lapset koulussa – lapset sairaalaan ja äiti poliisin hoteisiin

Wang on tutkinut lasten tahattomia kannabisaltistuksia Yhdysvalloissa, ja todennut niiden määrän kasvaneen. Tapausten vakavuus on onneksi kuitenkin vähentynyt, ilmeisesti Coloradon osavaltion rajoitettua tuotteiden THC-pitoisuutta määräyksin. Kannabis on laillistettu eräissä Yhdysvaltain osavaltioissa viime vuosien aikana.