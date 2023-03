Sami Kurosen viiniä valmistetaan kamalissa oloissa – kuuli asiasta äskettäin: "Hyvä, että näitä asioita nostetaan esille"

Finnwatch-järjestön 7. maaliskuuta julkaiseman raportin mukaan suosikkijuontaja Sami Kurosen nimellä kulkevaa Kuronen Red -punaviiniä valmistetaan eteläafrikkalaisella W+E Dreyer Boerderyn omistamalla Leeuwenkuil-viinitilalla, jonka työolosuhteet ovat vähintäänkin kyseenalaiset ja joka on laiminlyönyt ihmisoikeuksia rajusti. Viinin valmistukseen käytetään kyseisellä tilalla viljeltyjä viinirypäleitä.

Osa tilalla työskentelevistä ihmisistä on vakituisia työntekijöitä ja osa töissä urakoitsijan kautta, jolle tila on ulkoistanut tiettyjä toimintojaan. Suurin osa urakoitsijoiden kautta työllistetyistä työntekijöistä on mustia afrikkalaisia, kun taas tilan vakituiset työntekijät ovat värillisiä. Raportin mukaan jako heijastelee apartheidein aikaista rotuerottelua.

Lisäksi raporttia varten haastatellut työntekijät kertoivat, että sadepäivien osalta vain miestyöntekijöille maksetaan palkkaa. Tämä saattaa johtua siitä, että työntekijöiden mukaan W+E Dreyer Boerderyn tiloille palkataan vain miehiä vakituiseen työsuhteeseen, kun taas naisille on tarjolla vain kausityötä. Lisäksi vain vakituisille työntekijöille kertyy eläkettä, mikä heikentää entisestään naisten asemaa. W+E Dreyer Boerderyn mukaan se ei ole löytänyt eläkerahastoa työntekijöille, joilla on vain tilapäistä työtuloa.