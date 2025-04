Alko ja ruokakaupat napit vastakkain viinien myynnistä – "Oikeutus monopolille on jo mennyt"

Vapautuuko alkoholin myynti Suomessa entisestään vai jatkuuko Alkon monopoli? Vaihtoehdoista keskusteltiin keskiviikkona Huomenta Suomessa.

Selvityshenkilö Antti Neimala luovutti huhtikuun puolessa välissä sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) sekä työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) selvityksen enintään 15-prosenttisten alkoholijuomien myynnin laajentamisesta Alkon ulkopuolelle.

Selvityksessä esitellään kolme vaihtoehtoa viinikaupan vapauttamiselle. Myynti voitaisiin sallia päivittäistavarakaupoissa tai vaihtoehtoisesti viinien erikoisliikkeissä. Lisäksi yksi vaihtoehto on myynnin salliminen ravintoloissa anniskeluluvan yhteydessä.

"Annetaan kuluttajalle mahdollisuus valita"

Päivittäistavarakauppa PTY ry:n toimitusjohtaja Tuula Loikkasen mukaan paras vaihtoehto olisi kuitenkin sallia myynti näissä kaikissa.

– Annetaan kuluttajalle oikeasti mahdollisuus valita näiden välillä, Loikkanen totesi Huomenta Suomessa keskiviikkona.

Loikkasen mukaan esimerkiksi ulosmyynnin salliminen ravintoloista toisi taloudellisissa haasteissa painivalle ravintola-alalle kaivattua lisämyyntiä.

Kansanterveydellisiä riskejä?

Alkon toimitusjohtaja Leena Laitinen kuitenkin muistuttaa myynnin vapauttamisen mahdollisista vaikutuksista kansanterveyteen.

– Alkoholissa on paitsi se nautinto myös kansanterveydelliset aspektit. Alko on erityistehtäväyhtiö, joka on kansanterveysperusteella aikanaan tehty Suomeen. Alkoa ei enää sen [vapauttamisen] jälkeen olisi olemassa.

Päivittäistavarakaupan Loikkanen ei usko alkoholin kulutuksen lisääntyvän myynnin vapautuksen johdosta. Hän muistuttaa, että aiempien saatavuuslaajennusten jälkeen alkoholin kokonaiskulutus on ollut laskussa.

"Oikeutus monopolille on jo mennyt"

Loikkanen nostaa myös esiin, että Alkosta myydään tänä päivänä enää 30 prosenttia Suomessa nautitusta alkoholista.

– Eli jos nyt hakisimme EU:n jäsenyyttä ja sanoisimme, että tarvitsemme erityistehtävän Alkolle, niin en uskoisi, että saisimme enää sitä. Tietyllä tavalla oikeutus monopolille on jo mennyt.

Suomalaiset nauttivat alkoholijuomansa siis pääosin päivittäistavarakauppojen, ravintoloiden ja matkustajatuonnin kautta.

Mitä kaikkea seuraisi, jos viinien myynti vapautettaisiin ruokakauppoihin?