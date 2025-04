Selvitys viinikaupan vapauttamisesta: Kova isku Alkolle

Enintään 15-prosenttisten alkoholijuominen myynnin vapauttaminen toisi lisää kilpailua ja hyödyttäisi kuluttajaa, toteaa tuore selvitys. Haitat taas voisivat selvityksen mukaan jakautua epätasaisesti ja painottua sosiaalisesti heikommassa asemassa oleviin.

Selvityshenkilö Antti Neimala luovutti tänään sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) sekä työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) selvityksen enintään 15-prosenttisten alkoholijuomien myynnin laajentamisesta Alkon ulkopuolelle.

Selvityksessä esitellään kolme vaihtoehtoa viinikaupan vapauttamiselle. Myynti voitaisiin sallia päivittäistavarakaupoissa tai vaihtoehtoisesti viinien erikoisliikkeissä. Lisäksi yksi vaihtoehto on myynnin salliminen ravintoloissa anniskeluluvan yhteydessä.

Viinikaupan vapauttaminen on kuitenkin poliittinen kysymys, selvityksessä todetaan. Lähtökohta on, että ratkaisun on oltava EU-oikeuden ja Suomen perustuslain mukainen.

Tällä hetkellä Suomi ja Ruotsi ovat ainoat EU-maat, jotka ylläpitävät alkoholin vähittäismyynnin monopoleja.

Kuluttaja hyötyy, mutta ongelmat voivat jakautua epätasaisesti

Viinikaupan vapauttaminen toisi kuluttajalle lisää valinnanvapautta, enemmän kauppapaikkoja ja helpompaa asiointia, selvityksessä todetaan. Johtopäätöksissä viitataan kilpailu- ja kuluttajaviraston arvioon, jonka mukaan myynnin vapautus laskisi hintoja ja kasvattaisi viinivalikoimaa.

Hintojen odotetaan laskevan, mikäli kilpailu lisääntyisi myynnin vapautuessa. Samalla sisämarkkinoiden toiminta tehostuisi ja elinkeinovapaus laajentuisi.

Vastapainoksi selvitys pitää mahdollisena, että viinikaupan vapautus lisää alkoholin kokonaiskulutusta ja tätä kautta haittavaikutuksia yhteiskunnalle. Haitat eivät myöskään välttämättä jakautuisi tasaisesti, vaan ne voisivat painottua heikommassa asemassa oleviin väestöryhmiin.

Kova isku Alkolle

Alkon monopoliin vapautuksella olisi tuntuvia vaikutuksia. Käytännössä markkinaosuus pienenisi, liikevaihto laskisi ja liiketoiminnan edellytykset heikkenisivät.

Alko nostaa esiin, että selvityksen mukaan viinien myynnin laajentaminen johtaisi Alkon liikevaihdon laskuun ja osingonmaksukyvyn loppumiseen. Alkon myymälöiden määrää pitäisi vähentää taloudellisista syistä. Pelkkä väkevien erityistehtäväyhtiö ei olisi kannattava eikä todennäköisesti EU-oikeudellisesti mahdollinen.

Selvityksen mukaan myös väkevien alkoholijuomien jakelun järjestämisestä tulisi linjata samassa yhteydessä, jos viinien myyntiä päätetään laajentaa.

Alkon monopolin oikeudelliset ja taloudelliset perusteet pitäisikin arvioida uudelleen, jos monopoli kaventuisi vain väkevien alkoholijuomien vähittäismyyntiin, selvityksessä katsotaan.

Alko puolestaan ehdottaa, että viinien ruokakauppamyynnin laajentamisen sijaan Alkon myymälöiden aukioloaikoja voisi pidentää kokeiluluontoisesti. Alko ehdottaa aukioloja sunnuntaisin ja pidempään lauantaisin.

