Absolut Vodka ja muut "länsiviinat" palaavat Venäjälle – mikä on Mintun kohtalo?

Venäjä keksinyt porsaanreikiä tuotteiden tuonnille maahan

Vaikka EU on asettanut runsaasti erilaisia pakotteita tuotevientiin liittyen, Venäjä on keksinyt porsaanreikiä mahdollistaakseen kansainvälisten brändituotteiden saatavuuden maassa jatkossakin. Kesällä 2022 Venäjällä muun muassa laillistettiin länsimaisten tavaramerkkien käyttö ilman korvausta tavaramerkin haltijalle, ellei yritys jatka toimintaansa Venäjällä.

Venäjä on kiertänyt pakotteita myös sallimalla niin sanotun rinnakkaistuonnin: EU:n pakotelistalla olevia tuotteita voidaan tuoda maahan kolmansien maiden kautta. Tämä on mahdollistanut monen tunnetun juomabrändin, kuten Moët & Chandon- ja Veuve Clicquot -samppanjoiden tuonnin Venäjälle pakotteista huolimatta. Lisäksi maahan on medioiden mukaan viety jälleen esimerkiksi Jack Daniel’s -, Baileys-, Hennessy-, Jägermeister- ja Finlandia-juomia.

Mitä tapahtuu suomalaiselle Minttu-liköörille?

– Kansainvälisten tuotteiden osalta Pernod Ricard on katsonut niin, että jakelutoiminnan on parempi olla omissa käsissä, kun luultavasti jotain kautta juomia kuitenkin menisi maahan, toteaa Pernod Ricard Suomen toimitusjohtaja Jori Manninen MTV Uutisille.

Mielipiteet jakautuivat somessa

– Vaikka olet oikeassa, tarkoituksena on myös viedä venäläisiltä länsimaiset tavarat, joita he ovat tottuneet saamaan. Ihmiset eivät aina heti huomaa makrotaloudellisia muutoksia, mutta he näkevät Chivasin puutteen hyllyillä. He voivat kasvattaa painetta hallituksen suuntaan, toinen perusteli.