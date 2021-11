Zlatan Ibrahimovićin agentti uhosi suojattinsa pelaavan vielä 42-vuotiaana – "Hänellä oli ideana ehkä rahastaa minusta kaiken irti"

Ibrahimovićin agentti Mino Raiola uhosi kahdeksan vuotta sitten ruotsalaistähden pelaavan vielä ainakin kymmenen vuotta. Agentin ennustus on käymässä toteen, koska Ibrahimović on pystynyt pelaamaaan hyvällä tasolla AC Milanissa.

– Minolla on ollut hyvä näkemys tulevaan. Hän on tiennyt, kuinka kauan tulemme olemaan missäkin seurassa. Ehkä hän on ollut se, joka sitä on kontrolloinut, Ibrahimović naurahti tiedostustilaisuudessa.