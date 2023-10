Zlatan Ibrahimovic paljasti: Jätti sata miljoonaa pöydälle

– Raha tekee elämästäsi helpompaa, mutta minusta se ei tuo onnea. Minulle onni on hetkiä. Minun unelmani oli mennä Barcelonaan. Vuotta myöhemmin se oli painajaiseni. Kyse on hetkistä.

– Kun omistat paljon rahaa, kyse on egokysymyksestä, koska elämäsi ei muutu. Puhutaanpa Saudi-Arabian tilanteesta. Pelaaja, joka on tienannut paljon rahaa, menee sinne tienaamaan vielä hullumpia summia. Muuttaako se elämääsi? Sinä kuolet ennen kuin olet tuhlannut jo tienaamasi rahat. Ja rahat, jotka saat Saudi-Arabiasta, eivät muuta elämääsi, Ibrahimovic painottaa.

– Tiettyjen pelaajien on lopetettava huipulla, koska sinut pitäisi muistaa taidoistasi, ei siitä, kuinka paljon tienasit rahaa. Se, mistä me saamme kunniaa ja tunnustusta, on taitomme. Siitä haluat tulla muistetuksi. Tiettyjen pelaajien, jotka yltävät tietylle tasolle, on lopetettava uransa tietyllä tasolla – ja se on isolla näyttämöllä, Ibrahimovic painottaa.