Ranskalaisen jalkapallolegendan Zinedine Zidanen poika Luca Zidane on saanut kutsun Algerian maajoukkueeseen.
Maajoukkuekutsu on 27-vuotiaalle Zidanelle uran ensimmäinen. Zidane on edustanut nuorisomaajoukkueissa Ranskaa, mutta teki hiljattain päätöksensä Algerian maajoukkuedustuksesta.
Zidanen isovanhemmat ovat lähtöisin Algeriasta.
Maalivahtina pelaava Zidane edustaa seurajoukkuetasolla Espanjan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavaa Granadaa. Hän on pelannut tällä kaudella kuusi ottelua pitäen maalinsa puhtaana kerran.
Algeria kohtaa lokakuun MM-karsintaikkunassa Somalian ja Ugandan.