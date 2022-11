Lähde: Zinedine Zidanella ja Ranskan maajoukkueella jo sopimus

Muun muassa espanjalaislehti Mundo Deporivo uutisoi, että Zinedine Zidane ottaa vetovastuun Ranskan maajoukkueessa MM-kisojen jälkeen ensi tammikuussa. Espanjalaismedian mukaan sopimus on käytännössä valmis. Myös espanjalainen Telemadrid kertoo Zidanen uudesta pestistä ja huomauttaa samalla, että ranskalainen on kieltäytynyt PSG:n päävalmentajatarjouksesta useaan otteeseen, jotta on käyetttävissä Ranskan joukkueen luotsiksi.