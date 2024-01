Zelenskyi: Tästä vuodesta täytyy tulla sodan kohtalon vuosi

– Putin pyrkii normalisoimaan sen, minkä piti päättyä 1900-luvulle. Putin on sodan ruumiillistuma. Hän on syypää siihen, miksi niin monet sodat ja konfliktit jatkuvat. Hän ei tule muuttumaan. Meidän tulee muuttua. Meidän tulee muuttua siten, ettei hänen tai hänen kaltaistensa miesten sydämissä asuva aggressio tule voittamaan.

"Voimme voittaa venäläiset maalla, merellä ja ilmassa"

– Ennen täysimittaista hyökkäystä me vaadimme pakotteita (Venäjää vastaan), mutta meille sanottiin: älkää kiihdyttäkö sotaa. "Älkää kiihdyttäkö sotaa" on vahingoittanut meitä ja jok'ikinen kerta, kun näin on sanottu, on se auttanut Putinia. Olemme menettäneet aikaa, olemme menettäneet kaikkein kokeneimpia sotilaitamme tämän takia.