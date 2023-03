Zelenskyi vieraili Bahmutin etulinjarintamalla – video näyttää, kuinka presidentti palkitsee ukrainalaissotilaita

Bahmutin ja sen ympäristön hallinnasta on taisteltu kuukausikaupalla. Pitkät taistelut ovat tehneet kaupungista symbolisesti merkittävän.

Tiedusteluraportin mukaan on kuitenkin realistinen mahdollisuus, että Venäjän hyökkäys Bahmutissa on menettämässä saamaansa vähäistä vauhtia. Osittain syynä olisi se, että joitain Venäjän yksiköitä on siirretty muille alueille.