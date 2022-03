Zelenskyi valmis puhumaan Putinille: "Kolmas maailmansota voi olla edessä, jos neuvotteluja ei saada aikaan"

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jatkunut jo lähes kuukauden helmikuun 24.päivästä lukien. Venäjä on viime päivinä käyttänyt hyökkäyksessään jopa hypersoonisia ohjuksia.

– Kuulkaa minua – erityisesti Moskova. Nyt on aika tavata. Nyt on aika puhua. On aika saada oikeutta Ukrainalle ja palauttaa Ukrainan koskemattomuus.