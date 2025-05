Zelenskyi: Lennän Turkkiin Putinista riippumatta

Zelenskyi sanoi matkustavansa torstaiksi Turkkiin riippumatta siitä, saapuuko Putin neuvotteluihin vai ei, uutisoi The Guardian.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi toivovansa, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ymmärtäisi Venäjän presidentti Vladimir Putinin olevan todellinen este rauhan solmimiselle Ukrainassa.

– Trumpin on uskottava, että Putin todella valehtelee. Meidän pitäisi tehdä oma osuutemme eli lähestyä tätä asiaa järkevästi, osoittaa, että me emme hidasta rauhanprosessia, Zelenskyi sanoi The Guardianille antamassaan haastattelussa.

Zelenskyi sanoi, että hän matkustaa torstaiksi Turkkiin riippumatta siitä, tuleeko Putin paikalle vai ei.

Zelenskyin mukaan mikäli Putin ei ilmaannu paikalle, se on lopullinen osoitus siitä, ettei hän halua lopettaa sotaa.

Venäjän ja Ukrainan välisten neuvottelujen on määrä alkaa Istanbulissa torstaina. Kyse olisi ensimmäisistä suorista neuvotteluista Ukrainan ja Venäjän välillä sitten sodan alkamisen.

