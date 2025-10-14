Ukrainassa virkamiehiltä on kielletty kaksoiskansalaisuus.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi perui tiistaina Odessan pormestarin Hennadiy Trukhanovin kansalaisuuden, koska turvallisuuspalvelun mukaan hänellä on Venäjän passi.

Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Trukhanov kiistää omistavansa Venäjän passia ja sanoo vievänsä asian oikeuteen. Hän vaatii saada jatkaa Odessan pormestarina. Hän on johtanut eteläistä satamakaupunkia 11 vuotta.

Ukrainassa virkamiehiltä on kielletty Venäjän kaksoiskansalaisuus.

Tiistai-iltaisessa puheessaan Zelenskyi sanoi nimittävänsä kaupunkiin pian uuden sotilashallinnon.

– Liian monet turvallisuuskysymykset Odessassa ovat jääneet ratkaisematta liian pitkäksi aikaa, hän sanoi.

Zelenskyi on aiemmin syyttänyt Odessan "paikallisia johtajia" siitä, etteivät he tehneet tarpeeksi suojellakseen kaupungin asukkaita tulvilta viime kuussa.

Zelenskyi saa paremman otteen kaupungista

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU ilmoitti lausunnossaan, että sillä on todisteita Trukhanovin voimassa olevasta Venäjän passista. Se julkaisi Telegramissa kuvan, jossa näkyy kopio venäläisestä passista, jossa on Trukhanovin nimi ja kuva.

Asiaa tunteva lähde kertoi, että Zelenskyi oli myös peruuttanut kahden muun henkilön kansalaisuuden. Ukrainan perustuslain mukaan presidentillä on valta riistää kansalaisuus.

Reutersin mukaan Zelenskyi saisi enemmän suoraa valtaa kaupungista perustamalla sotilashallinnon, koska presidentti valitsee sen johtajat.

Venäläisiä myötäilevät kannat ovat tehneet Trukhanovista kiistanalaisen hahmon.

Trukhanov on muun muassa puhunut Ukrainan "venäläistämisen purkamista" vastaan, joka alkoi vuonna 2014, kun Moskova miehitti laittomasti Krimin niemimaan.