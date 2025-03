Zelenskyi tylyttää Yhdysvaltoja: "Putin kuolee pian"

Zelenskyin mukaan Yhdysvaltojen lausunnoissa näkyy Venäjän propagandan vaikutus.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi pitää Yhdysvaltojen erikoislähettilään kommentteja "erittäin huolestuttavina".

– Me taistelemme (Venäjän presidentti Vladimir) Putinia vastaan, emmekä me todellakaan halua, että hänellä on liian monia apulaisia, Zelenskyi sanoi Eurovisionille antamassaan haastattelussa.

– Tämä on ehdottomasti vaikeaa meille, koska jo nyt me taistelemme valtiota vastaan, joka on alueeltaan 40 kertaa meitä suurempi.

Yhdysvaltojen Lähi-idän lähettiläs Steve Witkoff on antanut viime aikoina useita kommentteja, jotka ovat käytännössä kuin Kremlin propagandaa.

Witkoff esimerkiksi totesi, että Venäjän miehittämillä alueilla asuvat ukrainalaiset haluavat elää Kremlin vallan alla.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin äskettäin tavannut Witkoff myös sanoi, ettei Venäjän presidentti ole "paha tyyppi", vaan "superälykäs".

Zelenskyi piikitteli Witkoffia sanomalla, ettei tämä ole sotilasasiantuntija.

– Se, mitä minä hänestä tiedän, niin hän on oikein hyvä myymään ja ostamaan kiinteistöjä, Zelenskyi sanoi.

Witkoff on tehnyt kiinteistöbisneksellään miljardiomaisuuden.

Kiitoksia ja kritiikkiä

Zelenskyin kriittiset kommentit Yhdysvaltojen erikoislähettiläästä eroavat tavasta, jolla hän on puhunut Yhdysvalloista Valkoisen talon riitelyn jälkeen.

Esimerkiksi Helsingissä vieraillessaan Zelenskyi kiitteli Yhdysvaltoja useaan kertaan ja totesi, ettei halua "edes puhua" sellaisesta mahdollisuudesta, ettei Yhdysvallat olisi enää tulevaisuudessa Ukrainan strateginen kumppani.

Witkoffiankin kritisoidessaan Zelenskyi sanoi olevansa kiitollinen Yhdysvalloille.

– Mutta me taistelemme itsemme puolesta ja taistelemme näitä narratiiveja vastaan, oli niitä sitten missä tahansa, Zelenskyi sanoi viitaten Witkoffin väitteisiin.

– Meillä ei yksinkertaisesti ole muita vaihtoehtoja. Me taistelemme itsenäisyytemme ja olemassaolomme puolesta. Siinä se, Zelenskyi summasi.

Zelenskyi antoi kommenttinsa sen jälkeen, kun Yhdysvallat lupasi Saudi-Arabiassa auttaa Venäjää takaisin maailmanmarkkinoille osana Mustanmeren tulitaukosopimusta.

Venäjän mukaan sopimus tulee voimaan vasta, kun pakotteita on löyhdytetty.

Huomionarvoista on, etteivät Venäjä, Yhdysvallat ja Ukraina vaikuta olevan yhtä mieltä siitä, mitä Saudi-Arabiassa oikeastaan on sovittu ja millä ehdoilla.

Zelenskyi mukaan on "hyvin tärkeää", ettei Yhdysvallat auta Venäjää ulos taloussaarrosta. Se olisi "hyvin vaarallista", Zelenskyi katsoi.

"Putin kuolee pian"

Ukrainan presidentin mukaan Putin haluaa pysyä vallassa "kuolemaansa saakka".

Zelenskyin mukaan Putin pelkää omaa kuolevaisuuttaan.

– Hän kuolee pian, se on fakta, ja sitten kaikki on ohi, Zelenskyi lausui.

Venäjän propaganda on onnistunut vaikuttamaan Yhdysvaltojen johdon näkemyksiin, Zelenskyi totesi Time-lehden haastattelussa.

Zelenskyin mukaan totkut yhdysvaltalaiset ovat liian valmiita luottamaan Putinin sanaan.

Presidentti Donald Trumpin nimeämän erikoislähettiläs Witkoffin lausunnot ovatkin vähintään osittain linjassa sen kanssa, mitä Yhdysvaltojen hallinnosta on viime aikoina kuultu.

Yhdysvaltojen ja Ukrainan suhteet ovat heikentyneet sen jälkeen, kun Trump aloitti presidenttinä.

Valkoisen talon riidan jälkimainingeissa Yhdysvallat keskeytti Ukrainalle antamansa ase- ja tiedusteluavun. Sotilaallista tukea on sittemmin jatkettu.

Saudi-Arabiassa kuluvalla viikolla käytyjen keskusteluiden myötä Ukrainan asema on parantunut, arvioi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes.

– En sanoisi, että he ovat samassa tiimissä kuin Yhdysvallat, koska Yhdysvallat haluaa olla välittäjä. Ukraina kuitenkin on toiminut rakentavammin Yhdysvaltojen näkökulmasta katsottuna.

Ukraina ei täysin luota Yhdysvaltoihin, mutta sen vaihtoehdot ovat vähissä, Moshes muistuttaa.

Trumpilta kuultiin tiistaina harvinainen turhautunut kommentti Venäjää kohtaan. Presidentti epäili Venäjän tuolloin "raahaavan jalkojaan" eli pelaavan aikaan neuvotteluissa.

Laajemmin Trumpin lausunnosta ja sen merkityksestä voi lukea alla olevasta jutusta, joka käsittelee myös Mustanmeren tulitaukosopimusta.

