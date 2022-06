Zelenskyi tuomitsee ostoskeskukseen tehdyn iskun terrorismina

Lysytšanskin asukkaita on kehotettu poistumaan kaupungista

Kiovassa räjähdyksiä sunnuntaiaamuna

Zelenskyi: Ukraina valtaa takaisin kaikki tilapäisesti vallatut kaupungit

Severodonetsk on venäläisten hallussa

Ajatushautomo: Severodonetsk on Kremlille "ideologinen pakkomielle"

MPKK:n Pihlajamaa: "Sota Ukrainassa voi jatkua vuosia"

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta 2022

