Tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb palkittiin Kiovan vierailun aikana ruhtinatar Olgan ritarikunnan kunniamerkillä. Tasavallan presidentin kanslia on julkaissut presidenttiparin vierailusta Ukrainaan kuvia ja lisää tietoja.

Innes-Stubb osallistui Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin puolison Olena Zelenskan järjestämään konferenssiin, jossa käsiteltiin koulutuksen roolia rauhan edistämisessä, maailman muokkaamisessa ja sodan aikana.

– Oli inspiroivaa nähdä, miten ukrainalaiset opettajat ja oppilaat jatkavat päättäväisesti koulutyötä vaikeuksien keskellä, Innes-Stubb sanoi.

Tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb vieraili Kiovassa ohjusiskun vaurioittamassa koulussa, jossa UNICEF Suomi tukee koulutuksen järjestämistä.GOLOVCHENKO DMYTRO

Innes-Stubb piti puheenvuoron konferenssin koulutusinnovaatioita käsittelevässä istunnossa.



Lisäksi ohjelmassa oli vierailu ohjusiskun vaurioittamassa koulussa, jossa UNICEF Suomi tukee koulutuksen järjestämistä sekä tutustuminen Pelastakaa Lapset -järjestön toimintaan.



Innes-Stubb laski myös kukat sodassa kaatuneiden ukrainalaisten sotilaiden muistolle Kiovassa sijaitsevalle muistoseinälle.

Vierailun lopuksi presidentti Zelenskyi ja hänen puolisonsa luovuttivat Innes-Stubbille ruhtinatar Olgan ritarikunnan kunniamerkin.



Maailmanlaajuisiin haasteisiin keskittyvä Zelenskan emännöimä vuosittainen konferenssi kokoaa yhteen valtionpäämiesten puolisoja ja eri alojen asiantuntijoita kansainväliseen vuoropuheluun.

