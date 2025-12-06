Suzanne Innes-Stubbin kuvailee MTV Uutisten haastattelussa, että hänen aviomiehensä presidentti Alexander Stubbin tanssitaidot eivät ole aivan yhtä hyvät kuin hänen golf-taitonsa.

Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa rouva Suzanne Innes-Stubb järjestävät Linnan juhlat toistamiseen. Itsenäisyyspäivän vastaanotolla presidenttipari tanssii ensivalssin Jenni Vartiaisen Missä muruseni on -kappaleen tahtiin.

MTV Uutisten toimittaja Kirsi Alm-Siira kysyy Innes-Stubbilta, millaiset ovat hänen aviomiehensä tanssitaidot.

– Hänen tanssitasonsa eivät ole vielä ihan niin hyvät kuin hänen golf-tasonsa, mutta kyllä hän on parantunut tanssijana, hän sanoi.

– Kehityskelpoinen, Alexender Stubb lisää.