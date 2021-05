Pörssit porskuttavat koronasta huolimatta – jopa asiantuntijat yllättyivät: "Välillä tulee tunne, onko joku laittanut pilkun väärään paikkaan"

Osakemarkkinoilla on viime kevään kyykkäyksen jälkeen uskottu nousuun ja syytäkin on ollut.

– Välillä tulee tunne, että onko joku laittanut pilkun väärään paikkaan. Ne tulokset ovat olleet niin paljon parempia kuin ollaan odotettu. Yhdysvalloissa odotettiin neljänneksen parannusta, tuli puolikas. Suomessa on ollut saman suuntaista, Nordean päästrategi Antti Saari kertoo.

– Odotukset olivat kovat, mutta se mitä on saatu, on ollut vielä parempaa. Tuntuu, että sekä viime vuoden voittajat että häviäjät ovat nyt voittajia. Talous on piristymässä ja myynti paranee ja kustannussäästöt ovat vielä voimissaan. Sen seurauksena tulokset ovat olleet todella hyviä, sanoo puolestaan S-Pankin päästrategi Lippo Suominen.