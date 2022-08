Yritysjohtajat lensivät Grönlantiin torjumaan ilmastonmuutosta – järjestäjä ihmeissään kritiikistä: "Harmi, jos hyvä kääntyy irvailuksi"

Retkikuntaa yhdisti arvomaailma

Matkalla olivat mukana muun muassa matkailuyrittäjä Mia Uusitalo , joka myy golfmatkoja, Ulla Paavola , joka on Oopperan talouspäällikkö, Karri Leskinen , joka on patenttifirman toimitusjohtaja sekä jo eläkkeelle ehtinyt Pentti Turunen . Kaikkiaan Erätuli-Kola kertoo, että hakemuksia tuli noin 200.

– Sieltä haettiin paras mahdollinen tiimi, jossa on mahdollisimman paljon kaikkia eri alojen osaajia. Painotin yhteisiä arvoja, se oli kaikkein tärkein.

Melontaa, telttailua ja vuorikiipeilyä

Matkan kohteeksi valittiin nimenomaan Grönlanti konkreettisuutensa takia. Matkalla kuvattiin myös materiaalia aihetta käsittelevää dokumenttia varten, jolla on tarkoitus välittää viestiä isommalle joukolle. Dokumentin on tarkoitus valmistua viimeistään ensi vuonna.

Siemenet laitettu itämään

”Jokainen retkikuntalainen on sitoutunut ryhtymään tekoihin omin silmin nähtyään, mitä mannerjään sulaminen tarkoittaa. Ryhmän kesken jatkossa tullaan kilpailemaan siitä, kuka löytää eniten innovaatioita ja sijoittaa vastuullisimmin.”

– Käytännössä tästä tuli lopun elämän yrityselämän sparrausporukka. Meillä on seuraava tapaaminen joulukuussa, missä käymme tuloksia läpi. Minulla on sellainen tunne, että sieltä saattaa syntyä jo keskinäisiä innovaatioita eri osaajien kesken.

– Palasimme vasta tänä aamuna. Nyt on kylvetty siemen tulevaisuuden tekemiseen. Olemme käyneet siellä Grönlannissa tuntien keskusteluja aiheesta. Luulen, että se vaikuttaa jokaisen tulevaisuuden valintoihin yritystoiminnassa.

– Start up -yritystä on vaikea keksiä muutamassa päivässä, mutta tiedän, että siellä on ihan mielettömiä siemeniä kytemässä, minkä kanssa tullaan aikanaan ulos.