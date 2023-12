Yritykset ja kotitaloudet eivät ole kiinnostuneita ottamaan luottoa

– Barometrikyselyn tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että Suomen talous on taantumassa. Rakentaminen ja muu investointitoiminta on vähenemässä, mikä näkyy myös yritysten luotonkysynnässä. Vaikeisiin aikoihin viittaa myös se, että julkisten rahoitusmuotojen käyttö on kasvussa, sanoo Finanssialan johtava asiantuntija Mariia Somerla tiedotteessa.