Yrittäjien Mikael Pentikäisen kolumni: Kansa siirtyy monipaikkatyöhön ja se voi tuoda tuottavuusloikan

On selvää, että iso muutos ei tapahdu ilman muutostuskia ja uuden opettelua. Uuden työkulttuurin rakentaminen vie aikansa.

Suomessa yrityksistä 60 prosentissa on tehty etätöitä. 30 prosenttia aikoo lisätä monipaikkatyötä pysyvästi (Yrittäjägallup 8/20). Tämä tarkoittaa lähes 100 000 yritystä.

Työntekijöistä etätöissä on ollut lähes puolet (Työelämägallup 9/20). Johtavassa asemassa olevista ja ylemmistä toimihenkilöistä etätöitä on tehnyt jopa 84 prosenttia. Erityisesti etätöitä on tehty järjestöissä (73% työntekijöistä) ja valtiolla (65%).