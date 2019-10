Yrittäjä-Timo oli joutua härskin huijauksen kohteeksi – joku vei laskut laatikosta ja kirjaili niihin uudet tilinumerot: ”Intimiteettisuojani on kärsinyt”

Ranta on asiasta helpottunut. Ja syytäkin on. Valelaskuista varoittaneen kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan erehdyksissä väärään paikkaan maksettuja summia ei ole helppo saada takaisin.

– Toisaalta koen, että intimiteettisuojani on kärsinyt, kun posti on käynyt väärillä teillä. Päällimmäinen tunne on silti huojennus.