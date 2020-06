Ypäjällä kadonnut varsa on hävinnyt kuin tuhka tuuleen – "Ei mitään tietoa, ei epäilyksiä, ei yhtään mitään"

Suomen Russponiyhdistyksen mukaan sen olinpaikasta ei ole minkäänlaista tietoa. Yhdistyksen puheenjohtaja Roger Lumberg on tapauksesta ymmällään.

Lumberg uskoo, että varsa on varastettu. Motiivia teolle hän ei löydä.

Harvinaiselle rodulle varsa oli arvokas. Lumbergin mukaan varsalla olisi voinut tulevaisuudessa olla myös rahallista arvoa. Henkilökohtaisesti hän ei usko, että varsa on enää elossa.

Tapauksesta on tehty rikosilmoitus, ja Hämeen poliisi tutkii asiaa.

– Kyllä se on tutkinnassa, mutta toistaiseksi ei ole selvinnyt vielä mitään, kommentoi tapauksen tutkinnanjohtaja Tommi Repo.

Yhdistys vetäytyy tapauksen tiedottamisesta syytösten vuoksi

Suomen Russponiyhdistys on tähän asti tiedottanut tapauksesta. Nyt yhdistys vetäytyy tapauksesta, sillä sitä kohtaan on esitetty syytöksiä. Syytöksiä on esitetty niin Lumbergia kuin muitakin hallituksen jäseniä kohtaan.