Hallitus purkaa koronarajoituksia – kaikki rajoitukset poistetaan lokakuussa

Ravintoloiden aukioloajat pitenevät

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru painottaa, että ravintoloilla on yhä vastuu huolehtia siitä, että kaikilla asiakkailla on oma istumapaikka ja heidät on sijoittava riittävän kauaksi toisistaan. Myös hyvästä hygieniasta on huolehtittava.