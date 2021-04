Jos ravintola-alan ahdinko ei helpota kesällä, saattaa edessä olla katastrofi: "Rahat on syöty, asunnot ja kesämökit ovat vakuutena"

Ravintolasulku on päättynyt, ja tiukimpienkin koronarajoitusten alueilla asiakkaat pääsevät taas syömään ja juomaan ravintoloissa sisällä.

Niin kutsuttu tanssi- ja laulukielto on edelleen voimassa koko maassa. Tämä tarkoittaa, että kaikki ravintola-asiakkaat on ohjattava istumaan paikallaan.

"Rahat on syöty"

– Kriisi on kestänyt jo yli vuoden, ja rahat on syöty. Yrittäjät ovat laittaneet yrityksiinsä paljon omia pääomia, ja lainaa on otettu niin paljon kuin sielu sietää. Asunnot ja kesämökit ovat vakuutena, Lappi toteaa MTV:n Uutisaamun haastattelussa.