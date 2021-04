Vappulounaille on tunkua: "Vaikuttaa rajoituksiin katsoen hyvältä"

Suomalaiset joutuvat juhlimaan vappua toista kertaa koronaviruspandemian varjostamana. Kun viime vuonna tuore pandemia-aika ja poikkeusolot veivät perinteiset vapunviettotavat, on niihin hieman paremmat mahdollisuudet tänä keväänä.

Vaikka asiakaspaikkojen määrien osalta rajoitukset ovat voimassa vain sisätiloissa, on ulkoterasseillakin jokaiselle asiakkaalle löydyttävä istumapaikka.

Nopea muutos innokkuudessa

– Meidät on yllättänyt, että olemme saaneet viikossa todella paljon varauksia. Meidän niin sanotusti perinteisemmät ruokaravintolamme kuten Helsingin Savoy ja Elite ovat olleet varattuina täyteen jo hetken. Olemme huomanneet, että ihmisten mielialassa on tapahtunut aika nopeastikin selkeä muutos tietynlaiseen toiveikkuuteen vapun suhteen.

Vikström kertoo, että ravintoloissa löytyy kuitenkin vielä ennakkovarauksillekin tilaa, vaikka niiden täyttöaste on kasvussa vapuksi.

Mahdollisuudet lieveilmiöille

Myös SOK:n matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjujohtaja Harri Ojanperä sanoo, että kansan innostus on selvästi näkyvissä.

– Luulen, että vappu tulee näkymään kaksijakoisena. Ravintolat menevät suhteellisen aikaiseen kiinni, niin veikkaan, että luvassa on kaikenlaista hulinaa ja epävirallisia jatkoja jo vappuaaton iltana. Eli lieveilmiöille on varmasti tällä tavalla mahdollisuus, Ojanperä arvioi.

Taloudellisesti vaisumpaa

– Meille tärkeintä on tarjota mahdollisuus juhlia turvallisesti kun siihen on mahdollisuus. Uskon, että luvassa on ihan hyvää trafiikkia, mikä tietysti rajoitusten vuoksi jo puolittuu, NoHon Vikström pohtii.