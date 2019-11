Ympäristöministeri Mikkonen: "USA:n vetäytyminen Pariisin sopimuksesta on tahra maan omalle maineelle"

– Pariisin sopimuksella on vankka perusta, eikä Yhdysvaltain mahdollinen ero sitä kaada tai rapauta. EU jatkaa globaalina ilmastojohtajana ja kunnianhimoisten ilmastotoimien sitkeänä edistäjänä, ministeri toteaa tiedotteessa.

Mikkosen mukaan Yhdysvaltojen yksipuolinen irtautuminen sopimuksesta on ennen muuta tahra maan omalle maineelle ja muiden sopimuksen osapuolten on lisättävä yhteistyötä entisestään.

USA:n ero sopimuksesta voi jäädä lyhyeksi



– USA:lle on tärkeää osallistua neuvotteluihin myös sen takia, että he voivat halutessaan palata takaisin. Nythän he ovat siirtymässä osapuolesta tarkkailijaksi, sanoo Suomen pääneuvottelija Outi Honkatukia.