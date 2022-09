Ympäristöjärjestöjen ydinvoimavastustus on hiljentynyt – "Ydinvoimalat ovat osa Suomen energiapalettia, pitipä siitä tai ei"

"Kiista ei ole ajankohtainen"

Suomessa ydinvoiman vastustus on laskenut 20 prosenttiyksikköä vuodesta 1990, ilmenee Energiateollisuuden vuonna 2021 teettämästä mielipidetutkimuksesta . Viime vuonna ydinvoiman vähentämisen kannalla oli 18 prosenttia kansasta. Tämän vuoden tutkimus julkaistaan loppuvuodesta.

Vihreissä ydinvoima jakaa edelleen mielipiteet

Neutraalimpaa suhtautumista ydinvoimaa kohtaan on myös hallituspuolue vihreillä. Lisäydinvoiman rakentamisesta heillä ei ole yhteistä mielipidettä.

– Kyseessä on vuosia kestänyt prosessi, miten meidän asenteet ovat kehittyneet. Puolueessa on edelleen ydinvoiman kannattajia sekä vastustajia molemmin puolin. Nykyinen linja on yhteinen kompromissi, vihreiden poliittinen suunnittelija Sarianna Mankki sanoo.