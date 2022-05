Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen kaatuminen ei vaaranna Marinin hallituksen ilmastotavoitetta, sanoo TEM:n teollisuusneuvos MTV Uutisille

Oppositiopuolue kokoomuksesta on sanottu, että hankkeen kaatuminen romuttaa hallituksen ilmastotavoitteen toteutumisen suunnitellulla tavalla.

– Hallituksen ilmasto- ja energiastrategiassa oletetaan, että Fennovoiman ydinvoimala syntyy. Jos ydinvoimala ei nyt synny, meillä on merkittävä aukko, puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoi toissapäivänä.

– Valmisteilla olevan ilmasto- ja energiastrategiamme taustalaskelmissa on otettu Fennovoiman ydinvoimala huomioon, mutta olemme saamassa Fortumilta jatkolupahakemuksen Loviisan voimalaitoksille. Nämä ovat kokoluokaltaan suunnilleen saman suuruisia, joten laskelmat pitänevät kutinsa, Kuuva perustelee.

– Tuulivoiman rakentamisessa on kova buumi tällä hetkellä, joten myös muuta päästötöntä tuotantoa on tulossa tilalle.

Puhdasta sähköä riittää myös tulevaisuudessa

– Suomessa käynnistyy hyvin pian Olkiluoto 3 -ydinvoimala, joten Suomi on verrattain hyvässä asemassa sähkön tuotannon suhteen. Sähköä on myös saatavilla muista pohjoismaista, joten en näe, että sähkön saamisessa olisi lähivuosina mitään ongelmia, Malinen sanoo.

SSAB:n tavoitteena on tuottaa terästä päästöttömästi vuonna 2040. Nykyisellään SSAB:n tehdas Raahessa on Suomen suurin yksittäinen hiilidioksidipäästöjen lähde.

– Tuulivoimahankkeita on merkittävä määrä eri vaiheissa valmistelussa. Lisäksi merituulihankkeita on myös valmisteilla. Markkinat päättävät, mikä on kannattavin tapa tuottaa sähköä tulevaisuudessa, SSAB:n viestinnästä kommentoidaan sähköpostitse.