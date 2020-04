Ensin Uudenmaan rajavalvontaa kevennettiin, sitten tuli pääsiäistiukennus – mistä ailahtelussa on kyse?

Ylikomisario Pekka Höök Helsingin poliisilaitokselta kertoo, että kyse on perinteisesti aktiivisen pääsiäisliikenteen valvonnasta tilanteessa, jossa vapaa-ajan matkustus Uudenmaan rajan yli on kielletty. Hänen mukaansa kyse ei ole siitä, että aiempaa valvonnan keventämistä peruttaisiin toimimattomana.

Höökin mukaan poliisi mukauttaa toimintaansa seurannan, suunnittelun ja tarkkailun perusteella, ja nyt tarkoituksena on pitää huolta, että rajanylittäjät voidaan tarkastaa, jos liikenne vilkastuu pääsiäisen vuoksi.

Valvonta vastannee sulun alun miehistystä

Nyt pääsiäisen aikaan poliisilla on maakunnan rajoilla nelisenkymmentä tarkastuspistettä isommilla ja pienemmillä väylillä. Liikennettä tarkkaillaan sekä kiinteällä valvonnalla että käyttämällä liikkuvaa valvontaa.

Poliisi muistuttaa: Mökkireissu ei oikeuta ylittämään rajaa

Maakunnan rajalla on yhä käännytetty autoja, mutta käännytettävien määrä on vähentynyt ja heidän määränsä on suhteessa kokonaisliikenteeseen pientä.