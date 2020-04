Ylioppilaskunnan laulajatkin joutuu muuttamaan vappuperinteitään – korona on synnyttänyt mitä monipuolisempia virtuaalikuoroja: ”Hieno suomalainen piirre”

Normaalisti vapun kohokohta Ylioppilaskunnan laulajien vapussa on vappupäivän aamu Helsingin Ullanlinnanmäellä.

Laulajat ovat nyt harjoitelleet etänä. Vappupäivänä kello 13 tulee Ylioppilaskunnan laulajien virtuaalinen konsertti, jossa jokainen laulaa kotoaan käsin. Kuoroharjoittelu etänä on onnistunut Jyllinmaan mukaan kohtalaisesti.

– Ei se sama asia tietenkään ole. Mutta kiva, että nyt on erilaisia virtuaalikuoroja näkynyt. Tämä on hieno, vähän suomalainen piirre. On olemassa sellaisia harrastuksia, jotka voivat yhdistää ihmisiä sukupuoleen ja ikään katsomatta. Hyvä kuorolaiset, Jyllinmaa sanoi.