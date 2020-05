Näin vappua on juhlittu piknikeillä ihmisten takapihoilla: "Kyllähän vappu näin proletaarina merkitsee paljon. Porvareille vaan luuta kurkkuun"

Helsingissä lähipiirinsä kanssa vappupäivää ruoan ja juoman kera viettänyt Janne Pirinen pitää vappua ensisijassa työväen juhlana. Paidan värikin on tulenpunainen.

– On porvareille ihan oikein että eivät pääse ulos!, Pirinen lisää.

– Vappu on kevään juhla ja kesä tulee. Ja totta kai se on työväenjuhla ja opiskelijoiden juhla. Se on kiva perinne.