Korona vie vapun verkkoon tänä vuonna niin poliitikoilta kuin teekkareiltakin – Manta saa virtuaalisen lakin: Poliisi valvoo, ettei juhlakansa innostu kokoontumaan

Patsaat lakitetaan virtuaalisesti, teekkarikaste siirtyy syksyyn

Korkeakouluopiskelijoille vappu on lukuvuoden suurin juhla, jota juhlitaan jopa viikkojen ajan. Opiskelijajärjestöt ovat tänä vuonna siirtäneet tapahtumat verkkoon tai lykänneet niitä syksyyn. Mantan lakitus tapahtuu tänä vuonna kokonaan virtuaalisesti, joten Helsingin Kauppatorille ei ole syytä suunnata perinnettä seuraamaan.

Lakituksesta vastaava Taideyliopiston ylioppilaskunta lakittaa Havis Amanda -patsaan vappuaattona kello 18 virtuaalitodellisuudessa, jossa myös katsojilla on mahdollisuus vuorovaikutukseen. Lakitukseen johdattelee samassa virtuaaliympäristössä toteutettu lyhyt poikkitaiteellinen performanssi, jossa kuullaan ilmastokriisistä innoituksensa saanut monikielinen ylistys luonnolle.Vappupäivää Helsingissä on perinteisesti kokoonnuttu juhlimaan Ullanlinnanmäelle.

Tampereen ylioppilaskunta on juhlinut etävappua virtuaalisesti jo huhtikuun puolivälistä alkaen somehaasteiden muodossa. Sosiaalisessa mediassa on muun muassa muisteltu aiempia vappuja sekä pelattu kyykkää. Vapunviettoa aiotaan Tampereella jatkaa vielä syksylläkin: muun muassa perinteinen teekkarikaste on siirretty seuraavan lukuvuoden alkuun.