Jatkossa ylioppilaskokeen voi suorittaa myös taito- ja taideaineissa eli lukiossa pakollisia kursseja sisältävissä liikunnassa, kuvataiteessa ja musiikissa.

Viime viikolla eduskunnassa nuijittiin eteen päin lakiuudistus, jonka myötä jatkossa myös taito- ja taideaineista kuten kuvataiteesta, musiikista ja liikunnasta voisi suorittaa ylioppilaskokeen. Lisäksi ylioppilastutkinnon voisi jatkossa suorittaa kokonaan englanniksi.

Lukiokoulutuksesta vastaavan osaston ylijohtaja Petri Lempinen opetusministeriöstä kertoo, että työ käytännön toteutuksen osalta alkaa vasta nyt lain tultua voimaan.

– Olennaista on, että tehtävät perustuvat niihin tavoitteisiin, mitä lukion oppimäärässä on niin kuvataiteessa, liikunnassa kuin musiikissa. Eli niitä asioita, mitä opiskelijoilta edellytetään, niitä asioita tullaan myös kokeessa mittaamaan, Lempinen selittää.

Millaisia uudet kokeet ovat?

Esimerkiksi liikunnan osalta Lempinen ennakoi, että näyttö yo-kokeeseen annettaisiin jo aiemmin lukio-opintojen aikana ja itse koepäivän tehtävissä joutuisi esimerkiksi arvioimaan näitä näyttöjään.

– Siellä mitataan niitä liikunnallisia taitoja, tasapainollisia taitoja, välineiden hallintaa, Lempinen luettelee.

Taito- ja taideaineiden opettajille uudistus teettää tietysti työtä. Väitöskirjatutkija ja Helsingin kuvataidelukion kuvataideopettaja Heikki Heinonen ottaa uudistuksen kuitenkin suurella ilolla vastaan. Heinonen on ollut osana opetushallituksen ryhmää pohtimassa uudistusta kuvataiteen yo-kokeen osalta. Hän pitää tärkeänä, että lopullisessa kokeessa on myös visuaalista ja materiaalista työskentelyä.

– Käsittääkseni siellä tulee olemaan sitä omaa taiteellista työskentelyä, joka on totta kai tämän oppiaineen keskiössä. Tulee myös kirjallinen osio, mutta se on ihan luontevaa, koska jo nyt on kuvataiteissa paljon esimerkiksi portfolioiden tekoa, Heinonen pohtii.

Opiskelijat tyytyväisiä

Uudistus ei herätä soraääniä myöskään opiskelijoiden joukossa. Lukiolaisten liiton mukaan uudistukselle on tarvetta ja erityisesti englanninkielinen koe saa liitolta kiitosta.

– Se takaa mahdollisuudet heille, joilla ei ole riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa, suorittaa myös ylioppilastutkinto, Lukiolaisten liiton puheenjohtaja August Kiattrakoolchai perustelee.

Englanninkielinen koe on rajattu vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet lukion oppimäärän englanniksi eivätkä kykene suorittamaan koetta suomeksi tai ruotsiksi.

Lakiuudistus on tarkoitus esitellä presidentille ensi viikolla. Ensimmäisen kerran taito- ja taideaineiden ylioppilaskokeita pääsee tekemään vuonna 2029.