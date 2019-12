Kevään yliopistohaussa palkitaan pitkässä matematiikassa pärjäämisestä

Tämän voisi kuvitella kannustavan lukiolaisia valitsemaan pitkää matematiikkaa aiempaa enemmän, mutta STT:n soittokierroksen perusteella haku-uudistuksen vaikutuksesta matematiikan opiskeluun ei voi kuitenkaan vielä sanoa mitään kovin varmaa. Joissakin lukioissa pitkän matematiikan opiskelijoiden määrä on kasvanut selvästi, mutta toisissa muutos ei vielä näy.

Matematiikan kirjoittamisen suosio hienoisessa kasvussa

Yksi syy lukioiden välisiin eroihin on niiden lähtötilanteissa. Jos lukion aloittavien lähtökeskiarvot ovat korkeita, lukiossa valitaan enemmän pitkää matematiikkaa jo muutenkin, kertoo matematiikan lehtori Merja Vihtilä Schildtin lukiosta Jyväskylästä. Siellä pitkän matematiikan opiskelijamäärissä ei ole vielä näkynyt muutosta.

– Tämä nykyinen yhteiskunta on teknistynyt ja matematisoitunut, ja se vaatii entistä laajemmat perustiedot matemaattisista aineista. Kaikki tarvitsevat niitä perustietoja, mitä lukiossa saa, jos valitsee pitkää matikkaa ja luonnontieteitä, hän sanoo.

Opinto-ohjauksen tarve lisääntyy

– Meidän sisäänottomme on vuosittain noin 170–175 opiskelijaa, ja ykkösistä noin 110–115 on valinnut pitkän matematiikan. Aiemmin pitkän matematiikan lukijoita on ollut reilusti alle puolet kaikista, Rickman sanoo.