Uuden hallituksen tavoitteena on palauttaa ruotsin ylioppilaskoe pakolliseksi – osa nuorista vaihtaa nyt äidinkielensä välttääkseen kokeen

Kyse on siis tavoitteesta eikä se välttämättä toteudu. Jos tavoite kuitenkin toteutuu tarkoittaa se sitä, että lukiolaiset, joiden äidinkieli on suomi, joutuvat kirjoittamaan ruotsin ja toisin päin.

Pakollinen aine voidaan palauttaa lainsäädäntömuutoksella

Lisäksi täytyy huolehtia siitä, että lukioon hakevilla nuorilla on riittävän varhaisessa vaiheessa tieto ylioppilaskokeen rakenteesta, johon he tulevat valmistautumaan.

Kiinnostus ruotsin opiskeluun laskenut

Osa kokelaista on vaihtanut äidinkielensä osallistuakseen helpompaan kokeeseen

– Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa tuli esille, että viime aikoina on ilmennyt joitakin tapauksia, joissa suomen- tai ruotsinkielinen kokelas on vaihtanut äidinkieltään väestötietojärjestelmässä päästäkseen osallistumaan kokeeseen, jossa suomi tai ruotsi on toisena kielenä. Tämä on tehty mahdollisesti siksi, että he hyötyisivät helpomman kokeen suorittamisesta korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa, Silander sanoo.