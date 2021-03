Ylioppilaskirjoitukset alkavat poikkeusoloissa – korona luo alueellista epätasa-arvoa: "Varmasti näkyy koetuloksissa"

Uljas on sitä mieltä, että koronapandemia on lisännyt alueellista epätasa-arvoa lukioiden välillä.

– Joissakin kouluissa on mahdollista mennä kirjoituksiin, jos on altistunut koronalle ja saanut negatiivisen testituloksen ja joissakin ei. Lisäksi osa abeista on ollut etä- ja osa lähiopetuksessa. Melkein puolet lukiolaisissa kokee, että etäopetus on heikentänyt opetuksen laatua, Uljas huomauttaa.