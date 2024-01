Yliopiston venäläinen professori otettu kiinni vakoiluepäilyjen takia Virossa – kollega yllättyi

"Hänellä oli erittäin syvällinen käsitys Venäjästä"

McNamara oli Morozovin vakoiluepäilyistä yllättynyt, koska Morozov opetti lähes 15 vuoden ajan Venäjän politiikka Virossa erittäin arvostetussa Tarton yliopistossa. Täysin yllättynyt hän ei ollut. Turvallisuusalan ja -politiikan asiantuntijana hän on tottunut monenlaiseen.

Tapauksesta uutisoitu laajasti

– Oletin aina, että he olisivat tarkistaneet hänet, jotta hänen kaltaisensa ei lipsahtaisi ohi, McNamara sanoo.

McNamara muistuttaa, että kansainvälinen vakoilu on hyvin monimutkaista ja Morozov saatettiin jättää niin sanotusti nukkumaan.

Viron viranomaisten toiminta tapauksesta on ollut McNamaran mukaan hämmentävää.

– He ovat kertoneet yksityiskohtaisista asioista, joita hänen epäillään tehneen, mutta kyseessä on silti vasta epäily.

McNamaran mukaan Virossa on ollut 2000-luvulla useita paljon huomiota saaneita vakoilutapauksia. Esimerkiksi viisi vuotta sitten entinen Viron puolustusvoimien upseeri tuomittiin Venäjälle vakoilemisesta. McNamaran mukaan myös tällöin viranomaiset kertoivat joitain tietoja tapauksen yksityiskohdista jo ennen oikeudenkäyntiä.

Morozov on ollut kiinni otettuna tammikuun 3. päivästä lähtien. Viranomaisilla on ollut McNamaran mukaan siis paljon aikaa suunnitella tapauksen tiedotuslinjaa.

– Tämä osoittaa minulle, että he ovat käyneet todisteet läpi ja uskovat, että heillä on vahva tapaus.

Morozovin pidätyksestä on uutisoitu laajasti kansainvälisesti, esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Britanniassa. McNamaran mukaan Virossa tiedostetaan tapauksen saama laaja huomio.

– Viron viranomaiset eivät olisi ryhtyneet tähän päättäväiseen toimenpiteeseen kevyesti. Jos epäilyt osoittautuvat vääriksi ja Morozov on syytön, he ovat nolanneet itsensä ja antaneet propagandavoiton Venäjälle. He harkitsevat toimia huolellisesti tämän paineen alla.