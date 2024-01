Kansanedustajat: Tällaisissa tilanteissa supo voisi vakoilla suomalaiskoteja

Limnéllin mukaan nyt selvitetään, minkälaisia puitteita eri viranomaisilla on keskinäiseen tiedonvaihtoon.

– Siinä on tällä hetkellä heikkouksia.

"Nyt ei puhuta arkipäivän tilanteista"

Limnéllin mukaan keskustelu supon toimivaltuuksien lisäämisestä on ajankohtainen. Samoilla linjoilla on myös Eveliina Heinäluoma (sd.).

– On käynyt selväksi, että maailmantilanne on muuttunut. Sen myötä turvallisuusympäristö on myös radikaalisti erilainen kuin vuonna 2019, jolloin tiedustelulainsäädäntö tuli voimaan.