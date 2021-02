Ylilääkäri kertoo MTV:lle saaneensa tappouhkauksen koronan takia – viesti tallentui poliisin vastaajaan: "Kertoi laukauksesta, joka osuu minuun"

MTV Uutiset on haastatellut pienen suomalaispaikkakunnan ylilääkärin. Ylilääkäri ei esiinny tässä jutussa nimellään paikkakunnan pienuuden vuoksi. Myöskään poliisitutkintaa ei haluta vaarantaa. Lääkärin henkilöllisyys on varmistettu toimituksessa.

– Kyseessä on ilmeisesti niin sanottu verhoiltu tappouhkaus. Uhkaaja oli kertonut viestissään laukauksesta, joka kimpoaa ja osuu minuun.

Uhkaajalla tiettävästi metsästysjousia

Ylilääkäri kertoo, että poliisi on selvittänyt tapausta, eikä uhkaajalla virkavallan selvitysten mukaan olisi ampuma-asetta.

– Sen sijaan poliisin kertoman mukaan hänellä on metsästysjousia. Tämä kyllä pysäytti minut miettimään tilannetta, joka on ahdistava myös perheelleni.

Maaseudulla asuva ylilääkäri on saanut ohjeistuksen poliisilta, jos uhkaaja tekee yllätysvierailun.

– Minun on täytynyt huolellisesti valmistautua siihen, jos joku tunkeutuu kotiini, ettei minua yllätetä niin sanotusti housut kintussa. Poliisi on sanonut seuraavansa uhkaajan liikkeitä.

KRP: Lääkäreitä uhkaillaan

Poliisille jätetyssä uhkausviestissä oli mainittu korona. Uhkaaja on mitä ilmeisimmin ollut tyytymätön lääkärin julkisuudessa tekemään koronatiedotukseen.

– Uhkaaja oli bongannut minut julkisuudesta. Poliisin kertoman mukaan uhkaaja on esittänyt koronaan liittyviä salaliittoteorioita kytkien minut niihin. Viranomaisarvion mukaan hän on potentiaalisesti vaarallinen kaveri.

– Osa uhkatilanteista on pidempikestoisia. Tällöin kysymys voi olla kohdennetusta väkivallasta, jossa henkilön toiminnassa on piirteinä suunnitelmallisuutta, tarkoituksellisuutta ja vähemmän tunnekuohussa tehtäviä uhkauksia ja väkivaltaisia tekoja, sanoo KRP:n rikoskomisario Santeri Sivonen.

Korona-aika johtanut törkysoittoihin

Ylilääkäri on ollut koronan vuoksi mediassa esillä, mutta viime aikoina lääkäri on pyytänyt median edustajilta, ettei hänen kasvojaan näytettäisi. Lääkärin osoite ja henkilökohtainen puhelinnumero ovat nyt salaisia. Virkapuhelin on kuitenkin julkinen.