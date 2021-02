Erikoinen rikosvyyhti Helsingissä: Mies myi vahvaa amfetamiinia ja otti maksuksi anastettuja työkoneita

Poliisi epäilee, että kaikkiaan pääepäillyllä on ollut hallussaan noin viisi kiloa amfetamiinia.

– Kyse on poikkeuksellisen vahvasta amfetamiinista, jota pääepäilty on levittänyt laajasti, sanoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Jari Pynnönen tiedotteessa.

Kaikkiaan kokonaisuudessa on ollut epäiltyinä 16 henkilöä, joista kahdeksan on edelleen vangittuna. Heitä epäillään muun muassa huumausaineiden levittämisestä ja huumausainekaupasta saadun käteisen rahan keräämisestä. Tapaus on siirretty syyteharkintaan.