Johtava epidemiologi maalaa kauhistuttavan skenaarion: Jopa 60 prosenttia maailman väestöstä voisi sairastua koronavirukseen

Leungin varoitus tuli sen jälkeen, kun Maailman terveysjärjestö WHO ilmoitti, että viimeaikaiset tapaukset koronaviruspotilaista, jotka eivät ole koskaan käyneet Kiinassa, saattavat olla vasta jäävuoren huippu.

– 60 prosenttia maailman väestöstä on uskomattoman suuri määrä, Leung sanoi The Guardianin haastattelussa.

Karanteeni elintärkeä

Epidemiologin mukaan tärkein kysymys tällä hetkellä on se, kuinka laaja koronavirusepidemia todellisuudessa on ja toisena prioriteettina pitää selvittää, ovatko Kiinan toteuttamat rajut toimenpiteet epidemian estämiseksi toimineet. Mikäli toimenpiteistä on ollut hyötyä, muidenkin maiden tulisi harkita niitä.