MTV Uutiset Hongkongissa: Koronapaniikki näkyy Hongkongissa kummallisin tavoin – vanhuksilla kainaloissa valtavia vessapaperisäkkejä

Hengityssuojaimia menisi miljoonia

Maskeja myös pestään ja käytetään uudelleen, mutta silloin niistä ei ole juurikaan hyötyä. Yhtä maskia voi käyttää korkeintaan 30 tuntia. Asiantuntijat ovat myös melko erimielisiä niiden tuottamasta suojasta. He muistuttavat, että käsien pesu on kaikista tärkein suojautumiskeino.

"Tässä välissä pitää korjata eräs harhakäsitys"



Tässä välissä pitää korjata eräs harhakäsitys kiinalaisten maskien käytöstä Suomessa. He eivät käytä hengityssuojaimia sen takia, että heillä olisi virus tai ilma olisi heidän mielestään saasteista.



He käyttävät maskeja päinvastoin siitä syystä, etteivät halua levittää bakteereja tai mahdollista virusta eteenpäin. Jos he tuntevat olonsa vaikkapa vain vähän nuhaisiksi, he pukevat suojaimen kasvoilleen.