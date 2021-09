Yli puolet alle 35-vuotiaista naisista kohdannut seksuaalista häirintää – ministeriltä viesti miehille: "Emme ole sivustakatsojia"

Kyselytutkimusten mukaan yli puolet alle 35-vuotiaista naisista on viimeisimpien vuosien aikana kohdannut seksuaalista häirintää.

Sarkkisen mukaan seksuaalista häirintää koskeva lainsäädäntö on hyvällä mallilla. Esimerkiksi tasa-arvolaissa ja työsuojelulainsäädännössä on selvät kirjaukset siitä, että seksuaalista häirintää pitää torjua ja siihen pitää puuttua.

– Ehkä ongelma on enemmän toimeenpanopuolella. Ilmoittavatko ihmiset eteenpäin seksuaalisesta häirinnästä ja onko sitä puuttumisen kulttuuria niin työpaikoilla kuin muuallakin yhteiskunnassa, Sarkkinen sanoi tänään Uutisaamussa.

Blomqvistin mukaan myös lainsäädännössä on jonkin verran parantamista, mutta ennen kaikkea sitä on asenteissa ja toimintakulttuurissa.

Sarkkisen mukaan laki ei yksin riitä, vaan toimeenpanon on oltava yhteiskunnassa ja asenteissa eli puuttumisen kulttuurissa.

– Häirintä ei ole ok, ei livenä eikä verkossa. Verkkohäirintä on kasvava ilmiö, jota erityisesti nuoret joutuvat kohtaamaan. Kenenkään tai missään ei tarvitse kestää häirintää, tämä on erityisesti viesti työelämässä.