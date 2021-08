Oikeusministeriön kampanja rohkaisee sivustakatsojia puuttumaan seksuaaliseen häirintään – tubettajakaksikko MolyBros: "Pienikin teko on hyvä"

Oikeusministeriön kampanjakasvot ovat somesta ja televisiosta tuttuja. Mukana on myös tubettajakaksikko MolyBros.

19-vuotiailla on parhaillaan työn alla kolmas video, jossa kohdataan alaikäisten tyttöjen seuraa hakevia miehiä.

– Videolla, jonka olemme tehneet, on yli 500 000 näyttöä. Moni on tullut kertomaan heidän omista kokemuksistaan. Me tietenkin neuvomme heitä, mitä tuollaisessa tilanteessa kannattaisi tehdä, sanoo Ibrahim Manza.